Замах у Монако: Інтерпол розшукує підозрювану українку

Підозрювана Анастасія Березовська Фото: Інтерпол

У справі про вибух у Монако, під час якого поранили українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, головною підозрюваною є 39-річна українка Анастасія Березовська

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеву владу, передає RegioNews.

Правоохоронці зазначають, що Березовська останнім часом проживала в Німеччині. Також повідомляється, що вона має татуювання, ймовірно у вигляді змії, яке простягається вздовж правої руки від плеча до ліктя.

Після нападу, за даними прокуратури, підозрювана втекла до сусідньої Франції, а згодом виїхала до Італії на автомобілі з німецькою реєстрацією, який, ймовірно, був орендований для проведення операції.

Слідчі вважають, що складність вибухового пристрою може свідчити про участь кількох осіб.

Раніше в Монако було затримано двох чоловіків, однак їх згодом звільнили через недостатність доказів.

Як зазначає CNN, подібні злочини є вкрай рідкісними для Монако – однієї з найбезпечніших країн світу, де діє розгалужена система відеоспостереження та високий рівень поліцейської присутності. Саме тому інцидент, який, за версією прокуратури, був ретельно спланований, викликав значний резонанс у князівстві.

Нагадаємо, вибух у Монако стався у понеділок, 29 червня, незадовго до 21-ї години. Ціллю нападу був український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Унаслідок вибуху пакунка з вибухівкою постраждали троє людей – сам Єрмолаєв, його супутниця та син-підліток.

У МЗС України заявили, що українське посольство у Франції перебуває на зв'язку з місцевими органами влади.

Єрмолаєв засновник корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників Дніпра. У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.