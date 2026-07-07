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07 липня 2026, 10:36

Під Києвом знайшли тіло жінки, яку підозрювали у замаху на Єрмолаєва в Монако – ЗМІ

07 липня 2026, 10:36
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Підозрювана Анастасія Березовська Фото: Інтерпол
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Під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку раніше підозрювали у причетності до замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако

Про це повідомляють джерела "Української правди" у правоохоронних органах, передає RegioNews.

За інформацією співрозмовників видання, тіло знайшли близько 23:00. Джерела стверджують, що жінку застрелили.

Також зазначається, що вона перебувала за межами України з 22 березня 2025 року до 1 липня 2026 року.

За даними іншого джерела у правоохоронних органах, у цій справі вже затримали двох підозрюваних. Один із них, за інформацією джерел, є чинним офіцером Головного управління розвідки, інший – колишнім співробітником правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в справі про вибух у Монако, під час якого поранили українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, головною підозрюваною є 39-річна українка Анастасія Березовська.

Як відомо, вибух у Монако стався у понеділок, 29 червня, незадовго до 21-ї години. Ціллю нападу був Єрмолаєв. Унаслідок вибуху пакунка з вибухівкою постраждали троє людей – сам бізнесмен, його супутниця та син-підліток.

У МЗС України заявили, що українське посольство у Франції перебуває на зв'язку з місцевими органами влади.

Єрмолаєв засновник корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників Дніпра. У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.

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