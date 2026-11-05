Котедж за сотні тисяч доларів: кому належить будинок, де НАБУ затримало генерал-майора Дуку
Будинок у селі Рославичі на Київщині, де НАБУ затримало посадовця СБУ Сергія Дуку, оформлений на Олесю Старостіну. Її чоловік Дмитро є бізнес-партнером Аліка Мустафаєва – рідного брата дружини Дуки
Про це повідомило видання "Слідство.Інфо", передає RegioNews.
За даними журналістів, котедж розташований у містечку "Рославичі", де є басейн, спортивні майданчики, фітнес-зона, тенісний корт і мінімаркет. Вартість будинків у цьому комплексі становить від 190 до 342 тисяч доларів.
Нерухомість на вулиці Георгіївській оформлена на Олесю Старостіну, яка придбала її у квітні 2021 року. Сам Сергій Дука власником будинку не значиться.
Її чоловік Дмитро Старостін є бізнес-партнером Аліка Мустафаєва в одеській компанії "Едельвейс-Юа", що займається вирощуванням ягід і горіхів. Мустафаєв – рідний брат дружини Дуки Інесси.
Журналісти також виявили, що в телефонних контактах деяких людей номер Олесі Старостіної збережений під ім'ям "Олеся Инессы".
Окрему увагу "Слідство.Інфо" звернуло на можливі зв'язки Мустафаєва з Росією. Згідно з даними витоків російських баз, після початку повномасштабного вторгнення він відвідував окупований Крим, зокрема Армянськ, та придбав номер російського мобільного оператора. Також у базах зазначено, що у 2009 році він отримав паспорт РФ. Водночас незалежно підтвердити цю інформацію журналістам не вдалося.
Олеся та Дмитро Старостіни відмовилися коментувати ситуацію журналістам. Зв'язатися з Аліком Мустафаєвим також не вдалося.
Крім того, за даними Центру протидії корупції, батьки дружини Сергія Дуки – Людмила та Тажидин Мустафаєви – у 2022 році отримали паспорти РФ.
Операція "Карфаген": що відомо
4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.
Головні подробиці справи:
- 52 кол-центри перебували під контролем угруповання. У них працювали близько 2700 людей.
- Підкуп правоохоронців: за даними слідства, за прикриття кожного кол-центру щомісяця платили близько 7 тисяч доларів
- Посадовці СБУ: серед фігурантів – генерал-майор Сергій Дука, якого на записах НАБУ називають "Акімом".
- Затримання: під час обшуків у селі Рославичі на Київщині спецпризначенці затримали Дуку. За даними НАБУ, один із посадовців погрожував детективам зброєю.
- Наркобізнес: слідство пов'язує організацію з діяльністю наркосиндикату "Хімпром" та мережею магазинів U420.
- Погрози журналістам: на записах НАБУ фігуранти обговорювали фізичну розправу над журналістами й активістами.
- Російський слід: слідство перевіряє можливі контакти окремих учасників із представниками ФСБ.
НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.
Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:
- "Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;
- "Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";
- "Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;
- "Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;
- "Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;
- "Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;
- "Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.
У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.
Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.