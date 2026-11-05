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05 листопада 2026, 14:41

Котедж за сотні тисяч доларів: кому належить будинок, де НАБУ затримало генерал-майора Дуку

05 листопада 2026, 14:41
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Фото: УП, Слідство.Інфо
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Будинок у селі Рославичі на Київщині, де НАБУ затримало посадовця СБУ Сергія Дуку, оформлений на Олесю Старостіну. Її чоловік Дмитро є бізнес-партнером Аліка Мустафаєва – рідного брата дружини Дуки

Про це повідомило видання "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

За даними журналістів, котедж розташований у містечку "Рославичі", де є басейн, спортивні майданчики, фітнес-зона, тенісний корт і мінімаркет. Вартість будинків у цьому комплексі становить від 190 до 342 тисяч доларів.

Нерухомість на вулиці Георгіївській оформлена на Олесю Старостіну, яка придбала її у квітні 2021 року. Сам Сергій Дука власником будинку не значиться.

Її чоловік Дмитро Старостін є бізнес-партнером Аліка Мустафаєва в одеській компанії "Едельвейс-Юа", що займається вирощуванням ягід і горіхів. Мустафаєв – рідний брат дружини Дуки Інесси.

Журналісти також виявили, що в телефонних контактах деяких людей номер Олесі Старостіної збережений під ім'ям "Олеся Инессы".

Окрему увагу "Слідство.Інфо" звернуло на можливі зв'язки Мустафаєва з Росією. Згідно з даними витоків російських баз, після початку повномасштабного вторгнення він відвідував окупований Крим, зокрема Армянськ, та придбав номер російського мобільного оператора. Також у базах зазначено, що у 2009 році він отримав паспорт РФ. Водночас незалежно підтвердити цю інформацію журналістам не вдалося.

Олеся та Дмитро Старостіни відмовилися коментувати ситуацію журналістам. Зв'язатися з Аліком Мустафаєвим також не вдалося.

Крім того, за даними Центру протидії корупції, батьки дружини Сергія Дуки – Людмила та Тажидин Мустафаєви – у 2022 році отримали паспорти РФ.

Операція "Карфаген": що відомо

4 листопада НАБУ та САП у межах операції "Карфаген" повідомили про викриття масштабної злочинної організації, яка, за версією слідства, контролювала 52 шахрайські кол-центри та займалася наркобізнесом, виготовленням контрафактних цигарок і підробленої валюти.

Головні подробиці справи:

  • 52 кол-центри перебували під контролем угруповання. У них працювали близько 2700 людей.
  • Підкуп правоохоронців: за даними слідства, за прикриття кожного кол-центру щомісяця платили близько 7 тисяч доларів
  • Посадовці СБУ: серед фігурантів – генерал-майор Сергій Дука, якого на записах НАБУ називають "Акімом".
  • Затримання: під час обшуків у селі Рославичі на Київщині спецпризначенці затримали Дуку. За даними НАБУ, один із посадовців погрожував детективам зброєю.
  • Наркобізнес: слідство пов'язує організацію з діяльністю наркосиндикату "Хімпром" та мережею магазинів U420.
  • Погрози журналістам: на записах НАБУ фігуранти обговорювали фізичну розправу над журналістами й активістами.
  • Російський слід: слідство перевіряє можливі контакти окремих учасників із представниками ФСБ.

НАБУ повідомило, що до злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Серед відомих прізвиськ і встановлених журналістами особистостей:

  • "Кримінал" – Андрій Осіпов: організатор злочинної організації;
  • "Мексиканець" – імовірний керівник наркосиндикату "Хімпром";
  • "Акім" – Сергій Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Володимир Ценов: високопосадовець Нацполіції;
  • "Консультант" – Олександр Дем'янчук: колишній посадовець карного розшуку Київщини;
  • "Боксер" – Олександр Рибалко: засновник боксерського клубу ;
  • "Паша" – виконавець доручень "Кримінала", особу публічно не встановлено.

У новому епізоді розслідування НАБУ "Карфаген" також фігурує Єгор Буркін (Левченко) на прізвисько "Мексиканець", якого називають очільником наркокартелю "Хімпром". Під кінець 2023 року президент України Зеленський запровадив проти нього персональні санкції, а сам Левченко вже кілька років переховується від правосуддя в Латинській Америці.

Справа охоплює не лише СБУ, а й представників Нацполіції, прокуратури та кримінального середовища.

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