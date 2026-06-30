Вибух у Монако: серед потерпілих – бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв та його дружина

Фото: vadymiermolaiev.info

У князівстві Монако ввечері 29 червня стався потужний вибух у житловому будинку поблизу кордону з Францією.

Про це повідомляють французькі ЗМІ та джерела "Української правди", передає RegioNews.

Серед постраждалих – дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв та його дружина. Обоє перебувають у критичному стані.

Вибух пролунав незадовго до 21:00 на вулиці Реверан-Пер-Луї-Фролла. Уряд Монако повідомив про щонайменше трьох важкопоранених.

За інформацією Le Figaro та Monaco-Matin, усі постраждалі є членами однієї української родини. Окрім подружжя, травм зазнав 13-річний підліток, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості.

Дорослих госпіталізували до лікарні Пастера в Ніцці, а дитину – до дитячої лікарні Ленваля.

За інформацією джерел "Української правди", одним із потерпілих є засновник корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників Дніпра Вадим Єрмолаєв.

За попередніми даними, перед вибухом камери відеоспостереження зафіксували невідомого чоловіка, який залишив рюкзак біля входу до будинку, після чого втік у напрямку французького міста Босолей. Вибух стався саме тоді, коли люди заходили до будівлі.

Правоохоронці не виключають, що саме українці могли бути безпосередньою ціллю нападника.

Голова уряду Монако Крістоф Мірман заявив, що вибуховий пристрій був начинений болтами та металевим дробом для посилення ураження. За його словами, найімовірніше, йдеться про теракт.

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф".

Підприємницьку діяльність розпочав у 1990-х роках. У 1995 році створив компанію "Primus inter pares", яка згодом була перетворена на торгово-промислову корпорацію "Алеф".

Корпорація є одним із найбільших приватних бізнес-об’єднань у Дніпрі та реалізувала низку масштабних девелоперських проєктів, зокрема торговельно-офісні комплекси та житлову нерухомість.

Єрмолаєв вважається одним із найвпливовіших забудовників Дніпра та регулярно входив до рейтингів найбагатших людей України за версіями українських бізнес-видань.

У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.

Також він був одним із фігурантів розслідування "Батальйон Монако", присвяченого українським бізнесменам і політикам, які проживали на Лазуровому узбережжі під час повномасштабної війни.