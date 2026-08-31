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31 серпня 2026, 11:53

Замах на Єрмолаєва: бізнесмен заявив про рідкісну вибухівку та можливий зв'язок із ГУР

31 серпня 2026, 11:53
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Вадим Єрмолаєв. Фото: УП
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Український бізнесмен Вадим Єрмолаєв заявив, що під час замаху на нього могли використати рідкісну вибухівку, яка, за його словами, не перебуває на озброєнні звичайних військових, але є у ГУР

Про це Єрмолаєв розповів в інтерв’ю "Українській правді", передає RegioNews.

За словами бізнесмена, у цій справі фігурує офіцер ГУР Владислав Реут, якого він пов’язує з убивством Анастасії Березовської. Єрмолаєв стверджує, що Реут може бути фахівцем із вибухових пристроїв і нібито саме він виготовив пристрій, використаний під час замаху.

Бізнесмен припускає, що Реут міг отримати вибухівку під час роботи у відомстві. Водночас Єрмолаєв наголошує, що це лише його версія подій.

За його словами, вибуховий пристрій могли виготовити в Україні, після чого перевезти до Європи та використати для замаху. Єрмолаєв також заявив, що після вибуху на тілі залишилися характерні хімічні опіки.

Бізнесмен розповів, що після замаху спілкувався з представниками ГУР. За його словами, вони запевнили його, що розбираються у ситуації та проводять внутрішнє розслідування.

Водночас, як зазначив Єрмолаєв, ГУР публічно майже не коментує цю справу, посилаючись на те, що слідство триває.

Наразі твердження Єрмолаєва про походження вибухівки та можливу причетність співробітника ГУР до замаху не є встановленими фактами та потребують підтвердження слідством.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 у Монако стався вибух. Ціллю нападу був Єрмолаєв. Унаслідок вибуху пакунка з вибухівкою постраждали троє людей – сам бізнесмен, його супутниця та син-підліток.

Згодом під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у причетності до замаху на вбивство Єрмолаєва.

Правоохоронці оголосили підозру двом затриманим – колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному співробітнику ГУР. За даними слідства, підозрювані вбили Березовську після її повернення до України автобусом.

У ДПСУ зазначили, що Березовська в'їхала в Україну 1 липня через один із пунктів пропуску. На момент проходження прикордонного контролю жодних обмежень для її в'їзду не існувало.

Довідка: Єрмолаєв засновник корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників Дніпра. У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.

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вибух ГУР вибухівка Монако бізнесмен Вадим Єрмолаєв
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