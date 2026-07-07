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07 липня 2026, 21:56

Замах у Монако: затримали двох чоловіків, причетних до смерті Березовської

07 липня 2026, 21:56
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Правоохоронці оголосили підозру двом затриманим у справі про умисне вбивство громадянки України Анастасії Березовської – жінки, яка, імовірно, причетна до замаху на життя родини в Монако

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Дії підозрюваних кваліфіковані за п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За даними слідства, підозрювані вчинили вбивство Березовської після її повернення до України автобусом.

Раніше українські правоохоронні органи встановили, що 1 липня 2026 року жінка прибула в Україну, після замаху на родину в Монако.

Наступного дня правоохоронці Князівства оголосили її у міжнародний розшук за підозрою у причетності до цього злочину.

У межах розслідування українські правоохоронці встановили коло її спілкування та маршрути пересування після повернення в Україну. Зокрема, було відпрацьовано двох чоловіків: колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного співробітника ГУР МОУ.

За даними слідства, обидва раніше неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Анастасії Березовської. Саме тому їх перевіряли на можливу причетність до замаху на вбивство в Монако.

Під час невідкладних слідчих дій один із фігурантів повідомив про її вбивство та вказав на участь у ньому іншого підозрюваного.

За його показами проведено слідчий експеримент, у результаті якого правоохоронці встановили місце перебування тіла загиблої.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Правоохоронці також встановлюють замовників та інших осіб, які можуть бути причетні до замаху на вбивство родини в Монако.

Як відомо, раніше ЗМІ повідомляли, що під Києвом 6 липня знайшли тіло жінки, яку підозрювали у причетності до замаху на вбивство підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако.

Нагадаємо, вибух стався у понеділок, 29 червня, незадовго до 21-ї години. Ціллю нападу був Єрмолаєв. Унаслідок вибуху пакунка з вибухівкою постраждали троє людей – сам бізнесмен, його супутниця та син-підліток

Що відомо про Вадима Єрмолаєва

Бізнесмен із Дніпра, засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф".

Підприємницьку діяльність розпочав у 1990-х роках. У 1995 році створив компанію "Primus inter pares", яка згодом була перетворена на торгово-промислову корпорацію "Алеф".

Корпорація є одним із найбільших приватних бізнес-об’єднань у Дніпрі та реалізувала низку масштабних девелоперських проєктів, зокрема торговельно-офісні комплекси та житлову нерухомість.

Єрмолаєв вважається одним із найвпливовіших забудовників Дніпра та регулярно входив до рейтингів найбагатших людей України за версіями українських бізнес-видань.

У 2023 році проти нього були запроваджені персональні санкції РНБО через діяльність алкогольного бізнесу в окупованому Криму.

Також він був одним із фігурантів розслідування "Батальйон Монако", присвяченого українським бізнесменам і політикам, які проживали на Лазуровому узбережжі під час повномасштабної війни.

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