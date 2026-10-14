У Києві через російську атаку екстрено вимкнули світло в п'яти районах

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У Києві 14 жовтня внаслідок російської атаки сталися аварійні відключення електроенергії в кількох районах столиці

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

Без світла залишилися споживачі Дарницького, Дніпровського, Печерського та Солом’янського районів, а також частини Голосіївського району.

Через аварійні відключення стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не діють.

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. У ДТЕК запевнили, що докладають зусиль, аби якомога швидше повернути світло в оселі киян.

Як відомо, росіяни завдають комбінованої атаки по Україні. Зокрема, протягом ночі, 14 жовтня, в Києві та деяких областях декілька разів пролунала ракетна та дронова тривога. У столиці внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

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