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14 октября 2026, 09:34

"Россия потеряла возможность деэскалации": Зеленский призвал Трампа ужесточить санкции

14 октября 2026, 09:34
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Фото: Офис Президента
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В ночь на 14 октября российские войска нанесли прицельный баллистический удар по энергетическим объектам, несмотря на заявленные договоренности о прекращении огня по энергетике

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки повреждены объекты и оборудование на 26 элементах электроэнергетического комплекса и четырех объектах нефтегазового комплекса. По меньшей мере, 600 тысяч человек остались без электроэнергии. В то же время, президент не исключил дальнейших отключений.

Зеленский поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и работников ГСЧС, которые ликвидируют последствия российского удара.

Президент Украины призвал Соединенные Штаты и международные партнеры жестко отреагировать на атаку.

"Россия упустила возможность деэскалации и четко избрала продолжать свою безумную войну на уничтожение", – отметил глава государства.

Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести более сильные санкции против России. Он также отметил необходимость предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot.

"Мир может прийти только благодаря силе", – подчеркнул глава государства, призвав международных партнеров усилить поддержку Украины.

Президент поблагодарил всех стран и людей, которые помогают Украине противостоять российской агрессии.

Напомним, в ночь на 14 октября российские войска совершили очередную серию ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины. Под вражеским огнем оказались Харьковщина, Киевщина, а также Винницкая, Хмельницкая и Тернопольская области.

В Киеве в результате российских обстрелов погибли три человека, еще 22 пострадали, среди них – ребенок. Спасатели продолжают ликвидировать последствия атаки в нескольких районах столицы.

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