Російська атака на Київ: троє загиблих, 22 постраждалих, серед них дитина

Фото: ДСНС Києва

У Києві внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, ще 22 постраждали, серед них – дитина. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки в кількох районах столиці

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Деснянському районі внаслідок влучання в багатоповерховий житловий будинок виникла пожежа площею 400 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували загоряння. На місці виявили тіла двох загиблих людей.

Рятувальникам вдалося врятувати 16 мешканців будинку. За даними ДСНС, 21 людина постраждала, зокрема одна дитина.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, а кількість постраждалих може збільшитися, оскільки люди продовжують звертатися по допомогу. Психологи ДСНС надали допомогу 110 людям.

Окрім того:

У Дніпровському районі внаслідок повторної атаки виникла пожежа в недіючій будівлі.

внаслідок повторної атаки виникла пожежа в недіючій будівлі. У Дарницькому районі рятувальники ліквідували загоряння газону на території стадіону.

рятувальники ліквідували загоряння газону на території стадіону. У Шевченківському районі через влучання в одноповерхову нежитлову будівлю сталося незначне загоряння, яке оперативно загасили.

через влучання в одноповерхову нежитлову будівлю сталося незначне загоряння, яке оперативно загасили. У Голосіївському районі зафіксували влучання в нежитлову будівлю. Унаслідок цього загинула одна людина, ще одна постраждала.

Рятувальники продовжують працювати на місцях російських ударів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві внаслідок російської атаки 13-14 жовтня загинули люди, є постраждалі. Під ударом опинилися житлові будинки, складська будівля та енергетичні об'єкти столиці.