Росіяни атакували нафтобазу в Луцьку: виникла пожежа
В середу, 14 жовтня, близько другої ночі Луцьк зазнав ворожої атаки
Про це повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський, передає RegioNews.
Внаслідок влучання безпілотника на території нафтобази виникла пожежа.
Надзвичайники ліквідували пожежу о 4:38 ранку.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, увечері 13 жовтня та вночі російські війська атакували Хмельниччину безпілотниками. Горіли підприємства, АЗС та будинок, є постраждалі.
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Російські удари по Київщині: пошкоджені 22 об'єкти
14 жовтня 2026, 09:45"Росія змарнувала можливість деескалації": Зеленський закликав Трампа посилити санкції
14 жовтня 2026, 09:34РФ вночі атакувала залізничні об’єкти в п’яти областях
14 жовтня 2026, 09:22Росія атакувала Рівне: пошкоджено житловий сектор, є поранені
14 жовтня 2026, 09:12Російська атака на Київ: троє загиблих, 22 постраждалих, серед них дитина
14 жовтня 2026, 08:59Реальність без рожевих окулярів: чому Трамп тиснутиме саме на Україну
14 жовтня 2026, 08:43Проблеми зі Starlink в Україні: Стерненко заявив про зрив важливих місій
14 жовтня 2026, 08:34У Києві через російську атаку екстрено вимкнули світло в п'яти районах
14 жовтня 2026, 08:25На Дніпропетровщині через ворожі удари загинули двоє людей, серед постраждалих – дитина
14 жовтня 2026, 08:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі блоги »