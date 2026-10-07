Массированная атака РФ на Украину: по меньшей мере 9 погибших, более 30 человек пострадали

Фото: Прокуратура Украины

В среду, 7 октября, российские войска совершили массированную комбинированную атаку по Украине, применив крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники. Погибли по меньшей мере девять человек, более 30 получили ранения

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Больше всего пострадали Прилуки в Черниговской области. В результате ракетного удара там разрушены два подъезда многоквартирного дома. Также повреждены другие жилые дома, центр творчества детей и юношества, предприятие и автомобили.

Известно о пяти погибших гражданских и по меньшей мере 20 раненых, среди которых трое детей. Разбор завалов продолжается, так что количество погибших и пострадавших может измениться.

В Кременчуге в Полтавской области российская крылатая ракета попала на территорию между жилыми домами. Погибли два человека, еще девять пострадали. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Поисково-спасательные работы продолжаются.

В Киеве в результате комбинированной атаки погибли двое мужчин. Их тела были обнаружены на территории гаражного кооператива в Дарницком районе.

Последствия российских ударов также были зафиксированы в Подольском и Шевченковском районах столицы. Там повреждены складские помещения, гаражный кооператив и окна жилого дома.

В Киевской области, в Обуховском районе, повреждены три производственно-складских помещения. На местах возникли пожары, которые удалось локализовать. Также поврежден грузовой автомобиль и прицеп. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Днепре в результате ракетных обстрелов повреждены предприятие, многоэтажные дома и спортивный клуб. На Никопольщине ранения получили два человека, повреждены частные дома.

Прокуроры совместно со следователями полиции и СБУ документируют последствия очередной атаки.

Число погибших и пострадавших может расти, поскольку поисково-спасательные работы на отдельных местах ударов продолжаются.

Напомним, ночью и утром 7 октября РФ нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Основные направления удара – Киевская, Харьковская, Полтавская, Днепропетровская области. Зафиксировано попадание ракет и ударных БпЛА противника на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.