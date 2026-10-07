Фото: ОВА

В середу, 7 жовтня, близько шостої ранку російські війська завдали низки ракетних ударів по місту Прилуки на Чернігівщині

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає RegioNews.

Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку, а також у Центр творчості дітей та юнацтва і на підприємство.

Попередньо, внаслідок атаки є загиблі та поранені. На місцях працюють усі екстрені служби, поліція, рятувальники та медики.

Триває розбір завалів. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, зранку 7 жовтня Полтавська область опинилася під масованим ударом ворожих ракет і безпілотників. У Кременчуці пошкоджені багатоповерхівки.