Фото: ОВА

В ніч на 7 жовтня російські війська здійснили удар по Дніпру. Також під атакою були Нікопольщина та Синельниківський район

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки у Дніпрі пошкоджень зазнало промислове підприємство, а також багатоквартирні житлові будинки та спортивний клуб.

Інформація щодо постраждалих уточнюється, на місцях працюють відповідні служби.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька, Томаківська, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені приватний будинок та автомобілі. Постраждали двоє людей: 65-річну жінку госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 64-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, у Синельниківському районі росіяни завдали удару по Миколаївській громаді.

Нагадаємо, у ніч на 7 жовтня Київ зазнав атаки російськими балістичними ракетами. Унаслідок удару зафіксовано влучання в трьох районах столиці. На жаль, є загиблі.