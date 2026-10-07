Росія атакувала Київ балістичними ракетами: є загиблі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 7 жовтня Київ зазнав атаки російськими балістичними ракетами. Унаслідок удару зафіксовано влучання в трьох районах столиці. На жаль, є загиблі

Про це повідомили КМВА та мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За словами Кличка, в Оболонському та Шевченківському районах зафіксували влучання на території нежитлової забудови. У Подільському районі удар припав на складські приміщення.

Згодом у КМВА повідомили про падіння уламків на відкритій території та на території гаражного кооперативу в Дарницькому районі.

Вранці у військовій адміністрації уточнили, що внаслідок російської атаки в Дарницькому районі загинули двоє людей.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Як відомо, о третій годині ночі в Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів балістичним озброєнням. Майже одразу після попередження про рух ракет на Київ у місті прогриміла серія вибухів.

Нагадаємо, увечері 6 жовтня росіяни вдарили по Ковпаківському районі Сум. Ворог атакував дроном. Удар стався поблизу торговельного центру. На жаль, внаслідок атаки загинула людина. Ще двоє жителів дістали поранення.