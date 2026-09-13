На Волині росіяни вдарили по пасажирському поїзду

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Росіяни вчергове атакували залізницю. Стало відомо про удар лише за два кілометри від кордону з Польщею

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

Росіяни вдарили по локомотиву пасажирського поїзда. На щастя, бригада своєчасно отримала повідомлення від моніторингової групи, і ніхто з людей не постраждав.

"Продовжуємо моніторити повітряні загрози, забезпечувати рух поїздів та вживати максимальних заходів для безпеки пасажирів і залізничників", - кажутьв Укрзалізниці.

Нагадаємо, 12 вересня росіяни атакували залізницю на Волині та у Фастові на Київщині. У Луцьку поцілили дроном по пасажирському потягу.