Сили оборони уразили склади БпЛА "Рубікон" та арсенал озброєння окупантів
30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Результати уражень:
- Район Донецька – місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
- Район Покровська (Донеччина) – пункт управління безпілотниками противника.
- Верхньокам’янка (Луганщина) – склад ракетно-артилерійського озброєння (РАО).
- Тимошівка (Запорізька область) – район зосередження озброєння та військової техніки.
Крім того, підтверджено знищення 23 вересня складів зберігання безпілотників підрозділу "Рубікон" біля Волновахи Донецької області.
Робота по ключових цілях окупантів триває.
Нагадаємо, протягом 29 вересня та в ніч на 30 вересня підрозділи Сил оборони уразили склад БпЛА, командно-спостережний пункт та ремонтну базу окупантів.
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
Вбивство Фаріон: Зінченко отримав вирок
01 жовтня 2026, 16:10У роботі "Нової пошти" стався масштабний технічний збій: що відомо
01 жовтня 2026, 15:46Військовий організував платне переведення з зони бойових дій
01 жовтня 2026, 15:40Заморозки вночі та до +19° вдень: синоптики розповіли про погоду
01 жовтня 2026, 15:37Прикордонники вдарили дронами по укриттях та антенах росіян
01 жовтня 2026, 14:55Зеленський нагородив 1759 захисників України: 716 – посмертно
01 жовтня 2026, 14:51Росія вдарила по території ядерного інституту в Києві: що відомо
01 жовтня 2026, 14:24$8500 доларів за інвалідність: на Одещині ліквідували канал переправлення чоловіків за кордон
01 жовтня 2026, 14:23На Рівненщині чоловік зробив посвідчення водія у чаті GPT
01 жовтня 2026, 14:20
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині