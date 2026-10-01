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01 жовтня 2026, 14:50

Сили оборони уразили склади БпЛА "Рубікон" та арсенал озброєння окупантів

01 жовтня 2026, 14:50
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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30 вересня та в ніч на 1 жовтня українські військові завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських окупантів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Результати уражень:

  • Район Донецька – місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
  • Район Покровська (Донеччина) – пункт управління безпілотниками противника.
  • Верхньокам’янка (Луганщина) – склад ракетно-артилерійського озброєння (РАО).
  • Тимошівка (Запорізька область) – район зосередження озброєння та військової техніки.

Крім того, підтверджено знищення 23 вересня складів зберігання безпілотників підрозділу "Рубікон" біля Волновахи Донецької області.

Робота по ключових цілях окупантів триває.

Нагадаємо, протягом 29 вересня та в ніч на 30 вересня підрозділи Сил оборони уразили склад БпЛА, командно-спостережний пункт та ремонтну базу окупантів.

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