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Правоохоронці працювали на місцях ворожих атак, фіксували пошкодження та збирали докази воєнних злочинів росіян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок ударів КАБів поранення та травми отримали 52-річний чоловік і жінки віком 84, 83, 76, 71 та 68 років. Ще один 49-річний чоловік постраждав через влучання ворожого БпЛА.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу загинули чоловіки віком 40 та 64 роки. Поранення отримали чоловіки віком 49, 65, 50, 43 і 53 роки та 76-річна жінка.

Крім того, до лікарні звернулися жінки віком 43 і 66 років та 59-річний чоловік, які дістали травми 29 вересня через влучання ворожого БпЛА у Середино-Будській громаді.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 771 удар по 41 населеному пункту Запорізької області. Внаслідок ворожих атак троє людей отримали поранення.