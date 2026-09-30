01:35  30 вересня
Акторка Ксенія Мішина шокувала цінами на відпочинок за кордоном
00:35  30 вересня
Ведуча Соломія Вітвіцька вперше назвала ім'я свого сина
09:19  30 вересня
В Одесі на Люстдорфській дорозі застрелили чоловіка
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2026, 07:55

Ворожі удари по Сумщині: двоє загиблих, серед 13 постраждалих – діти

30 вересня 2026, 07:55
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби російські війська завдали 63 удари по 27 населених пунктах Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, міномети, артилерію та безпілотники різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок влучання КАБів загинули 74-річний чоловік та 70-річна жінка. Поранення та травми різного ступеня зазнали четверо дорослих (чоловіки 70, 47 років, жінки 71 та 21 року) і двоє дітей – однорічна та 6-річна дівчатка. Ще один 49-річний чоловік був поранений внаслідок атаки БпЛА. У громаді пошкоджені 13 багатоповерхових та 38 приватних будинків, заклади освіти, адмінбудівлі, п'ять автомобілів, тролейбус, гараж, кафе, АЗС та кладовище.

У Середино-Будській громаді через удар ворожого дрона травмована 42-річна жінка. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, магазин та автомобіль.

У Верхньосироватській громаді внаслідок підриву на вибуховому пристрої поранені двоє чоловіків віком 45 і 38 років.

У Садівській громаді через влучання КАБ поранень зазнали 72-річний чоловік та 45-річна жінка, а також травмована 71-річна жінка. Пошкоджені 15 приватних будинків.

Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Київщину ракетами та дронами. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. На жаль, рятувальники виявили тіло ще однієї дитини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Сумська область війна обстріли наслідки пошкодження загиблі постраждалі
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
Три F-16 для України: Бельгія передасть винищувачі до кінця року
30 вересня 2026, 10:30
Росіяни атакували Дніпро: що відомо
30 вересня 2026, 10:21
Від відосиків до реальності: хто винен у провалі оборонних стратегій
30 вересня 2026, 09:58
На Житомирщині внаслідок ворожих атак пошкоджені об'єкти енергетики та підприємства: виникли пожежі
30 вересня 2026, 09:46
В Олешках окупанти забирають у людей продукти від ЗСУ – МВА
30 вересня 2026, 09:42
Ворог атакував агропідприємство на Чернігівщині: знищено 200 тонн ріпаку
30 вересня 2026, 09:28
В Одесі на Люстдорфській дорозі застрелили чоловіка
30 вересня 2026, 09:19
Київ накрив густий туман після обстрілів: що кажуть у ДСНС
30 вересня 2026, 09:16
Готувала теракти у Вінниці: агентку російської розвідки засудили до 15 років
30 вересня 2026, 08:51
Ворожі удари по Києву, психологічний тиск і вибір без вибору
30 вересня 2026, 08:37
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Віталій Портніков
Всі блоги »