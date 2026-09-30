Фото: поліція

Минулої доби російські війська завдали 63 удари по 27 населених пунктах Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, міномети, артилерію та безпілотники різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок влучання КАБів загинули 74-річний чоловік та 70-річна жінка. Поранення та травми різного ступеня зазнали четверо дорослих (чоловіки 70, 47 років, жінки 71 та 21 року) і двоє дітей – однорічна та 6-річна дівчатка. Ще один 49-річний чоловік був поранений внаслідок атаки БпЛА. У громаді пошкоджені 13 багатоповерхових та 38 приватних будинків, заклади освіти, адмінбудівлі, п'ять автомобілів, тролейбус, гараж, кафе, АЗС та кладовище.

У Середино-Будській громаді через удар ворожого дрона травмована 42-річна жінка. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, магазин та автомобіль.

У Верхньосироватській громаді внаслідок підриву на вибуховому пристрої поранені двоє чоловіків віком 45 і 38 років.

У Садівській громаді через влучання КАБ поранень зазнали 72-річний чоловік та 45-річна жінка, а також травмована 71-річна жінка. Пошкоджені 15 приватних будинків.

Нагадаємо, Росія вкотре атакувала Київщину ракетами та дронами. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей. На жаль, рятувальники виявили тіло ще однієї дитини.