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12 вересня 2026, 16:05

Росіяни атакували пасажирський потяг у Луцьку: виникла пожежа

12 вересня 2026, 16:05
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Удар по потягу у Луцьку. Фото: соцмережі
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У суботу, 12 вересня, росіяни атакували залізницю у Луцьку на Волині та у Фастові на Київщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю".

"Станом на зараз – влучання в Луцьку та у Фастові. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів – жодного постраждалого", – йдеться у повідомленні.

Атака триває, у небі фіксують ворожі безпілотники. В "Укрзалізниці" закликають громадян до максимальної уваги та обачності.

Через безпекову ситуацію можливі зміни у графіках руху поїздів.

Секретар Луцької міськради Андрій Разумовський повідомив, що внаслідок атаки російського БпЛА на Луцьк постраждалих немає, пожежу локалізували.

Нагадаємо, 9 вересня о 10:00 російські війська завдали удару безпілотником типу "Шахед" по потягу на Харківщині. Постраждали восьмеро людей.

8 вересня росіяни вдарили безпілотником по регіональному поїзду сполученням "Дніпро – Запоріжжя". Внаслідок ворожої атаки загинула провідниця.

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