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Сьогодні зранку російський дрон атакував пасажирський потяг, який прямував за маршрутом Київ – Миколаїв

Про це інформує RegioNews із посилання на соцмережі.

Наразі подробиці інциденту та інформація про можливих постраждалих не повідомляються.

Як відомо, російські війська систематично атакують цивільну інфраструктуру України, зокрема залізничну мережу та пасажирські потяги.

Нагадаємо, 13 вересня на Волині росіяни вдарили по пасажирському поїзду. На щастя, бригада своєчасно отримала повідомлення від моніторингової групи, і ніхто з людей не постраждав.

12 вересня росіяни атакували залізницю на Волині та у Фастові на Київщині.