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29 вересня 2026, 10:11

Понад 140 дронів і ракета: росіяни атакували Харківщину, є поранені

29 вересня 2026, 10:11
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків та дев'ять населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

На трасі біля села Миронівка Золочівської громади поранення отримав 28-річний чоловік. У Дергачах постраждав 44-річний чоловік.

Харків росіяни атакували безпілотниками. Під ударами опинилися Шевченківський, Салтівський, Індустріальний, Київський та Слобідський райони міста.

Загалом по області ворог застосував одну ракету, одну реактивну систему залпового вогню, три БпЛА типу "Молнія", дев’ять FPV-дронів та 127 безпілотників, тип яких встановлюється.

Внаслідок атак пошкоджені цивільні об’єкти. У Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки та два автомобілі у Золочеві, а також вантажівку в селі Рідне.

У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок у селі Мирне. В Ізюмському районі пошкоджені приватні будинки в селі Андріївка.

У Харківському районі пошкоджено автомобіль у Руській Лозовій, а в Дергачах – адміністративну будівлю та відділення пошти.

Нагадаємо, з вечора 28 до ранку 29 вересня російські війська здійснили масовану атаку на Житомирську область, завдавши близько 10 ударів по об'єктах цивільної інфраструктури регіону. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

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