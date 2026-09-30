Росія почала масовано бити по енергетиці України напередодні холодів – Корецький

Фото: ДСНС Києва

Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вночі російські війська атакували ракетами та дронами енергетичні об'єкти в Києві, Київській області та інших регіонах

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

За його словами, від літа фактично не було дня, коли російські війська не атакували енергетичну інфраструктуру. Водночас настільки масованої та комбінованої атаки не було від кінця минулого опалювального сезону.

Унаслідок нічної атаки є пошкодження та руйнування. Корецький очікує детальну доповідь щодо стану обладнання та строків відновлення.

Прем'єр-міністр також закликав місцеву владу перевірити готовність систем резервного живлення критичних об’єктів у громадах та якнайшвидше завершити роботи з їх встановлення і підключення.

Загалом від вечора під ударом перебували 11 регіонів України. Окрім енергетики, російські війська атакували житлові будинки, соціальну інфраструктуру, цивільні підприємства та залізницю.

Станом на цей момент відомо про 14 постраждалих по країні. Пятеро людей загинули, серед них – дитина.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.