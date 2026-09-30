Екологія як складова собівартості: до чого готуватися українському бізнесу

Україна невпинно наближує екологічне законодавство до стандартів Європейського Союзу

Україна невпинно наближує екологічне законодавство до стандартів Європейського Союзу

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Для вітчизняної промисловості це означає кардинальну зміну підходів до дозволів і контролю забруднення, для експортерів – обов'язковий облік та верифікацію втілених у продукцію викидів у межах механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), а для виробників та імпортерів – формування розширеної відповідальності за продукцію після її використання. Низка нових правил уже стала щоденною практикою, інші перебувають на етапі впровадження, а окремі регуляторні механізми ще розробляються. Екологія остаточно перестає бути формальною звітністю – вона стає прямою складовою собівартості та умовою збереження європейських ринків.

Промисловість: єдине вікно та інвестиції в технології

В Україні запроваджується система інтегрованого запобігання та контролю промислового забруднення. Її центральним елементом є інтегрований довкіллєвий дозвіл, який поступово замінить застарілі й розрізнені процедури у сферах викидів в атмосферу, спеціального водокористування та управління відходами. Нова система орієнтується на застосування найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ). Для підприємств це означає не просто зміну паперової тяганини, а необхідність реальних інвестицій у модернизацію виробничих потужностей.

Вода: від стандартів скидів до оцінки басейну

Україна готує перехід до комплекснішого підходу регулювання промислових скидів. Під час визначення вимог до підприємств враховуватиметься не лише склад їхніх стічних вод, а й:

загальний стан та фонове забруднення водного об’єкта;

гідрологічні характеристики та екологічні цілі регіону;

сукупний вплив усіх джерел забруднення за даними державного моніторингу.

Батареї, електроніка та видобувні відходи

Системи розширеної відповідальності виробника (РВВ) щодо батарей та електронного обладнання наразі перебувають на стадії формування. Законодавчі ініціативи передбачають чітку фінансову та організаційну відповідальність бізнесу за збирання й переробку товарів після завершення терміну їхньої експлуатації. Окреме законодавство готується і для відходів видобувної промисловості – подання відповідного законопроєкту до Верховної Ради заплановано до кінця 2026 року.

CBAM і викиди CO₂: руйнуємо головний міф

Основний режим CBAM діє в ЄС з 1 січня 2026 року. Для українських експортерів у критичних секторах (насамперед це металургія, цемент, добрива, електроенергія) це означає критичну потребу в достовірних і верифікованих даних про втілені викиди. Водночас у бізнес-середовищі існує хибне уявлення щодо внутрішнього вуглецевого регулювання. Паралельно Україна готує до запуску власну Національну систему торгівлі квотами на викиди парникових газів (НСТВ). Проте вона ще не функціонує як повноцінний ринок. НСТВ не варто описувати як уже діючий український "податок на кожну тонну CO₂".

За урядовим планом:

2025–2027 роки – підготовчий етап та розбудова інфраструктури;

з 2028 року – запуск першого операційного етапу НСТВ.

Що змінюється вже зараз?

У вересні 2026 року Україна посилила практичну підготовку бізнесу до вимог ЄС. Ідеться про забезпечення доступу підприємств до верифікації даних про викиди, акредитацію незалежних верифікаторів та перегляд значень за замовчуванням, які безпосередньо впливають на розрахунок фінансових платежів. Паралельно 15 вересня 2026 року Європарламент підтримав позицію щодо розширення CBAM на окрему перероблену продукцію та посилення заходів проти обходу механізму. Хоча це ще не остаточні зміни до законодавства ЄС (далі триватимуть міжінституційні переговори), сигнал для українського ринку однозначний: вимоги до верифікації викидів уже стали практичним фактором зовнішньої торгівлі, а не далеким регуляторним майбутнім.

Висновок: екологія як економічна стратегія

Екологічні вимоги остаточно переходять з площини формального виконання бюрократичних норм у площину жорстких економічних рішень:

Для промисловості – це пряма потреба в залученні інвестицій у нові технології.

Для експортерів – це перепустка та передумова збереження частки на ринку ЄС.

Для імпортерів та виробників – це відповідальність за повний життєвий цикл продукції.

У результаті саме екологічні показники дедалі більше визначатимуть операційні витрати, інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність українського бізнесу на європейському континенті.