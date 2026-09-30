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30 вересня 2026, 13:10

У Києві під час повторного обстрілу постраждав рятувальник-рекордсмен

30 вересня 2026, 13:10
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Ілюстративне фото: ДСНС Київщини
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Внаслідок російської атаки на Київ постраждав рятувальник Володимир Сковородка, який кілька років тому встановив рекорд України, пробігши понад 60 кілометрів у повному бойовому спорядженні

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський, передає RegioNews.

За його словами, Сковородка під час атаки допомагав постраждалим, однак сам потрапив під повторний обстріл.

"Серед поранених у столиці – рятувальник Володимир Сковородка. Його знають як спортсмена, який встановив рекорд України. Кілька років тому в памʼять про загиблих колег Володимир у повному бойовому спорядженні пробіг більше 60 кілометрів. Сьогодні він допомагав постраждалим і сам потрапив під повторний обстріл", – зазначив Вигівський.

Міністр зазначив, що в Києві та області тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожеж після російських обстрілів.

За його словами, вночі російські війська атакували ракетами та дронами 10 регіонів і Київ. Під ударами опинилися житлові будинки, торговельно-розважальний центр, адміністративні будівлі, об’єкти енергетики та господарські споруди.

На місцях ударів працюють рятувальники та інші необхідні служби. Поліцейські документують наслідки атак і приймають заяви щодо пошкодженого або знищеного майна.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

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