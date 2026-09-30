12:58  30 вересня
У Львові 21-річна дівчина напала з ножем на батьків
09:19  30 вересня
В Одесі на Люстдорфській дорозі застрелили чоловіка
01:35  30 вересня
Акторка Ксенія Мішина шокувала цінами на відпочинок за кордоном
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2026, 14:18

РФ вдарила по півночі Рівненщини: пошкоджена цивільна інфраструктура

30 вересня 2026, 14:18
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

30 вересня північ Рівненщини зазнала чергової повітряної атаки. Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

На місці працюють відповідні служби, які встановлюють масштаби пошкоджень та ліквідовують наслідки атаки.

Як відомо, впродовж минулої доби в області неодоноразово лунала повітряна тривога. У результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вночі російські війська атакували ракетами та дронами енергетичні об'єкти в Києві, Київській області та інших регіонах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Рівненська область атака пошкодження російська армія
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
Понад 10 кг наркотиків і 670 тисяч грн: на Закарпатті викрили наркоугруповання
30 вересня 2026, 14:40
У ДТП на Черкащині загинув депутат міськради Харкова
30 вересня 2026, 14:25
На Київщині жінка побила 4-річну доньку
30 вересня 2026, 14:15
Майже 1 млн грн за багнюку: на Одещині викрили схему в медцентрі ДСНС
30 вересня 2026, 14:01
Екологія як складова собівартості: до чого готуватися українському бізнесу
30 вересня 2026, 13:50
Росія почала масовано бити по енергетиці України напередодні холодів – Корецький
30 вересня 2026, 13:29
За кордон за $24 тисячі: на Рівненщині викрили організатора схеми
30 вересня 2026, 13:27
У Києві під час повторного обстрілу постраждав рятувальник-рекордсмен
30 вересня 2026, 13:10
У Львові 21-річна дівчина напала з ножем на батьків
30 вересня 2026, 12:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Всі публікації »
Борислав Береза
Юрій Касьянов
Валерій Чалий
Всі блоги »