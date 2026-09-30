РФ вдарила по півночі Рівненщини: пошкоджена цивільна інфраструктура
30 вересня північ Рівненщини зазнала чергової повітряної атаки. Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
На місці працюють відповідні служби, які встановлюють масштаби пошкоджень та ліквідовують наслідки атаки.
Як відомо, впродовж минулої доби в області неодоноразово лунала повітряна тривога. У результаті ворожого удару була пошкоджена цивільна спецтехніка.
Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Вночі російські війська атакували ракетами та дронами енергетичні об'єкти в Києві, Київській області та інших регіонах.