У Львові 21-річна дівчина напала з ножем на батьків
Подія сталася ввечері 28 вересня у будинку на вулиці Науковій у Львові
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Під час конфлікту 21-річна місцева мешканка напала з ножем на своїх 52-річних батьків, спричинивши їм тяжкі поранення. Постраждалих госпіталізували.
Зловмисницю затримали. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Дівчині загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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