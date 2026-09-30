Фото: поліція

Подія сталася ввечері 28 вересня у будинку на вулиці Науковій у Львові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час конфлікту 21-річна місцева мешканка напала з ножем на своїх 52-річних батьків, спричинивши їм тяжкі поранення. Постраждалих госпіталізували.

Зловмисницю затримали. Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Дівчині загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, вранці 30 вересня в Київському районі Одеси на Люстдорфській дорозі застрелили чоловіка. Поліція затримала підозрюваного.