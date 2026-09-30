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30 вересня 2026, 14:01

Майже 1 млн грн за багнюку: на Одещині викрили схему в медцентрі ДСНС

30 вересня 2026, 14:01
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Фото: ДБР
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Працівники ДБР за сприяння Нацполіції викрили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі лікувальної грязі для Медичного реабілітаційного центру "Одеський" ДСНС України

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, виконувачка обов’язків керівника центру та головна медична сестра разом із представниками приватних компаній організували закупівлю 24 тонн лікувальної грязі майже за 1 млн грн.

У документах зазначили, що заклад отримав товар належної якості та в повному обсязі. Однак фактично, за даними ДБР, до центру доставляли звичайну багнюку невідомого походження, яка не відповідала умовам закупівлі.

Щоб приховати підміну товару, фігуранти, за версією слідства, оформлювали накладні та інші документи з неправдивими відомостями. На їх підставі бюджетні кошти перерахували приватній компанії.

Також правоохоронці виявили ознаки можливої штучної конкуренції під час тендеру. Зокрема, документи та печатки компанії-переможця зберігалися в одному офісі з документацією фірм, які формально брали участь у закупівлі як конкуренти.

Двом посадовицям реабілітаційного центру повідомили про підозру у пособництві в розтраті майна та службовому підробленні.

Керівник і менеджер приватної компанії також отримали підозри у пособництві в розтраті майна, а також складанні та використанні підроблених документів.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські повідомили про підозру десятьом людям у справі про привласнення понад 4,1 млн грн бюджетних коштів. Учасники схеми оформлювали на роботу до комунального підприємства фіктивних працівників, які фактично не виконували жодних обов’язків.

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