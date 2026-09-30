Від відосиків до реальності: хто винен у провалі оборонних стратегій
Той, хто постійно казав про "далекобійні санкції", перенаправляючи левову долю оборонного бюджету на компанію Файєрпоінт.
Той, хто обіцяв 3000 ракет, з яких полетіли півсотні. Той, хто обіцяв балістику по москві, але не спромігся запустити балістику навіть по Курську.
Той, хто вклав всі гроші світу в антибалістику, коли немає ефективного рішення навіть проти шахедів.
Той, хто знову обіцяє дрони-перехоплювачі "за 2-3 місяці", які не зможуть зупинити дронову навалу ворога, бо це протирічить законам фізики і можливостям людського організму.
Той, хто нічого не розуміється на математиці, фізиці, радіолокації, теорії реактивного руху, системах наведення і самонаведення, проте дуже добре розуміється на перфомансах, відосіках, шоу. Але відосіками неможливо захистити Київ від реактивних шахедів.
То хто у всьому винний?..