Від відосиків до реальності: хто винен у провалі оборонних стратегій

Хто винен в тому, що російські реактивні шахеди постійно атакують Київ і інші міста України?..

Хто винен в тому, що російські реактивні шахеди постійно атакують Київ і інші міста України?..

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Той, хто постійно казав про "далекобійні санкції", перенаправляючи левову долю оборонного бюджету на компанію Файєрпоінт. Той, хто обіцяв 3000 ракет, з яких полетіли півсотні. Той, хто обіцяв балістику по москві, але не спромігся запустити балістику навіть по Курську. Той, хто вклав всі гроші світу в антибалістику, коли немає ефективного рішення навіть проти шахедів. Той, хто знову обіцяє дрони-перехоплювачі "за 2-3 місяці", які не зможуть зупинити дронову навалу ворога, бо це протирічить законам фізики і можливостям людського організму. Той, хто нічого не розуміється на математиці, фізиці, радіолокації, теорії реактивного руху, системах наведення і самонаведення, проте дуже добре розуміється на перфомансах, відосіках, шоу. Але відосіками неможливо захистити Київ від реактивних шахедів. То хто у всьому винний?..

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