Ворожі удари по Києву, психологічний тиск і вибір без вибору

Знову гучно в Києві… Відбили всяке бажання бігати у сховище (хоча це й неправильно, але стільки разів – не набігаєшься). Тому – лотерея…

Знову гучно в Києві… Відбили всяке бажання бігати у сховище (хоча це й неправильно, але стільки разів – не набігаєшься). Тому – лотерея…

Наслідки атаки на Київ вночі 30 вересня. Фото: ДСНС

Враження таке, що рашисти вирішили вирівняти співвідношення не на свою користь загиблих й важко поранених на фронті за рахунок вбивств українського цивільного населення (або зразу, або через позбавлення базових потреб для існування). Очевидно, що це, насамперед – психологічна атака. Але вбивства цивільних (як додатковий бонус) передбачені. Чесно кажучи, незадоволення певне є. Щоб не доводити до стресу – відкриваю карту Москви і вдивляюся уважно в потенційні цілі… Ну, щоб менше засобів і з більшою ефективністю… І щоб подалі від цивільних… Цілей – просто купа! Аматорство, звісно, але трохи допомагає… Мрію… Про мир, а значить – про нашу балістику, про масштабування, про подолання асиметрії… Інакше ворога не зупинити. І не кажіть мені тільки оце все: про те, що дипломат, а дипломатія – це ж про мир, а не про зброю… Дипломатія працює тільки тоді, коли паритет чи баланс є і не летять лише в тебе над головою ракети. Коли ворог знає: на кожний його засіб ураження знайдеться такий же. Все інше – імітація!

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