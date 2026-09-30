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30 вересня 2026, 08:13

Основний напрямок удару – Київщина: РФ запустила на Україну балістику, "Циркони" та 188 БпЛА

30 вересня 2026, 08:13
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основний напрямок удару – Київщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 160 цілей:

  • 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс
  • 155 російських БпЛА.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 30 вересня завдали чергового ракетно-дронового удару по Києву. Внаслідок атаки у чотирьох районах столиці сталися пожежі та руйнування. Кількість загиблих зросла до двох, є постраждалі.

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