Основний напрямок удару – Київщина: РФ запустила на Україну балістику, "Циркони" та 188 БпЛА
У ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed (86 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Основний напрямок удару – Київщина.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 160 цілей:
- 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс
- 155 російських БпЛА.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.
Нагадаємо, росіяни в ніч на 30 вересня завдали чергового ракетно-дронового удару по Києву. Внаслідок атаки у чотирьох районах столиці сталися пожежі та руйнування. Кількість загиблих зросла до двох, є постраждалі.