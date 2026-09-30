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30 вересня 2026, 14:15

На Київщині жінка побила 4-річну доньку

30 вересня 2026, 14:15
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Фото: Національна поліція
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Інцидент стався на Київщині. Правоохоронці склали протокол щодо жінки після того, як вона побила свою дитину

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Це сталось в одному з торговельних центрів. Правоохоронці знайшли відео, на якому видно, що жінка б'є свою дитину долонею по голові. Очевидинця, яка зняла це на відео, розповіла, що жінка вдарила маленьку дівчинку неодноразово.

Правоохоронці знайшли цю жінку. Нею виявилась 32-річна жінка. Тоді вона била свою 4-річну доньку.

"Ювенальні інспектори склали відносно жінки адміністративні матеріали за вчинення насильства над дитиною (ст. 173-2 КУпАП). Правоохоронці провели з матір’ю профілактичну бесіду щодо неприпустимості застосування фізичної сили та психологічного тиску відносно дітей", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, на Черкащині батько жорстоко побив 8-річну доньку. Дівчинка розповіла, що це був не перший випадок. Батько, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, систематично вчиняв щодо неї фізичне та психологічне насильство.

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