Росія атакувала Київщину: під завалами загинула дитина, трьох людей врятували

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росія вкотре атакувала Київщину ракетами та дронами. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

Серед врятованих – дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік зазнав осколкових поранень голови, жінка – травми ноги. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування.

У Вишгородському районі внаслідок атаки пошкоджені та зруйновані приватні будинки. Також виникли пожежі у житловому будинку та гаражах, пошкоджене скління будинку.

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів та два складські приміщення. Виникла пожежа.

Наслідки атаки також зафіксували на об’єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.

На місцях працюють відповідні служби.

Атака на Київщину триває. Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, в ніч на 30 вересня росіяни завдали чергового ракетно-дронового удару по Києву. Одна людина загинула, ще четверо постраждали. Внаслідок атаки у чотирьох районах столиці сталися пожежі та руйнування.