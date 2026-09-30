Росія атакувала Київщину: під завалами загинула дитина, трьох людей врятували
Росія вкотре атакувала Київщину ракетами та дронами. У Вишгороді з-під завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники врятували трьох людей
Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.
Серед врятованих – дитина, яка отримала гостру реакцію на стрес. Чоловік зазнав осколкових поранень голови, жінка – травми ноги. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
На жаль, під завалами виявили тіло ще однієї дитини. Рятувальники проводять деблокування.
У Вишгородському районі внаслідок атаки пошкоджені та зруйновані приватні будинки. Також виникли пожежі у житловому будинку та гаражах, пошкоджене скління будинку.
У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, 11 автомобілів та два складські приміщення. Виникла пожежа.
Наслідки атаки також зафіксували на об’єктах інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.
На місцях працюють відповідні служби.
Атака на Київщину триває. Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, в ніч на 30 вересня росіяни завдали чергового ракетно-дронового удару по Києву. Одна людина загинула, ще четверо постраждали. Внаслідок атаки у чотирьох районах столиці сталися пожежі та руйнування.