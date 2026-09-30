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30 вересня 2026, 10:55

Повітряні тривоги коштують Україні $45 млн за годину простою – The Guardian

30 вересня 2026, 10:55
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Кожна година повітряної тривоги, під час якої підприємства змушені зупиняти роботу, обходиться економіці України приблизно у $45 млн

Таку оцінку навів міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко у коментарі The Guardian, передає RegioNews.

За його словами, російські атаки змушують значну частину української економіки призупиняти роботу, оскільки працівники переходять до укриттів. При цьому повітряні тривоги можуть тривати до 10 годин на день.

Кравченко зазначив, що понад половина підприємств продовжує працювати під час жовтої тривоги. Водночас, за його словами, такий рівень небезпеки не гарантує безпеки.

Міністр також повідомив, що лише цього року російські атаки завдали збитківосновним засобам приблизно на $10 млрд. Серед уражених об’єктів –металургійні підприємства, склади, логістична інфраструктура та центри обробки даних.

За словами Кравченка, Росія також фактично блокує українські чорноморські порти, через які до повномасштабного вторгнення проходила значна частина експорту країни.

Наразі Україна прагне отримати додаткову підтримку від ЄС, Японії, Канади та Великої Британії, зокрема шляхом дострокового надання кредитів, запланованих на наступний рік.

Нагадаємо, російські ракетні удари на початку вересня вивели з ладу три великі металургійні підприємства України. Йдеться про заводи, розташовані у промислових центрах Запорізької та Дніпропетровської областей.

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