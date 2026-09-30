У столиці дрон влучив у склад: загинув водій "Київтеплоенерго"
У Солом'янському районі Києва російський безпілотник влучив у складську будівлю. Внаслідок атаки загинув працівник "Київтеплоенерго"
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, після влучання загорівся вантажний автомобіль. На місце прибули екстрені служби.
Згодом Кличко повідомив, що загиблий був водієм "Київтеплоенерго". Працівники підприємства проводили роботи на цій локації.
За даними Київської міської військової адміністрації, ще одна людина –постраждала.
Нагадаємо, в ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія".
Внаслідок атаки у чотирьох районах Києва сталися пожежі та руйнування. Загинуло двоє людей, ще четверо постраждали.