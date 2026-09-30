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30 вересня 2026, 01:35

Акторка Ксенія Мішина шокувала цінами на відпочинок за кордоном

30 вересня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Акторка Ксенія Мішина відправилась за кордон на відпочинок. При цьому вона дуже здивувала цінами

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Ксенії Мішиної, часто людям здається, що за кордоном дуже дорогий відпочинок, але насправді - в Україні ціни можуть бути набагато вище.

Для прикладу Мішина показала басейн, де вона відпочивала за кордоном. Вона заплатила за вхід за день, а також за оренду лежака 5 євро (близко 255 гривень). В Україні, каже акторка, це було б у разі дорожче.

"Колись нам здавалося, що за кордоном дорого. А тепер іноді дивишся на ціни у нас, і вже так не здається. До прикладу, влітку наші басейни коштували мінімум дві тисячі гривень за день. Те, що ви бачите тут — п’ять євро разом із лежаком", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина пояснювала, чому не планує виходити заміж. Зараз акторка сама виховує свого сина Платона і, за її словами, пишається статусом матері-одиначки.

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