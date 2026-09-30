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Правоохоронці викрили 27-річного організатора схеми незаконного переправлення чоловіків через кордон за 24 тисячі доларів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ділок спілкувався з "клієнтами" через месенджер та керував їхніми діями. За його інструкціями чоловіки поїхали до Клесова, де на них мали чекати спільники, щоб провести до місця перетину кордону. Точну точку зустрічі організатор планував скинути згодом через геолокацію. Проте схему викрили поліцейські разом із прикордонниками.

Фігуранту оголосили підозру в організації незаконного переправлення людей через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Суд відправив його під варту на 60 днів із можливістю внести 660 тисяч гривень застави.

Затриманому загрожує від 7 до 9 років тюрми. Поліція шукає інших людей, причетних до схеми.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники викрили чергову схему перетину кордону. Двоє ділків брали по 8500 доларів за "поїздку".