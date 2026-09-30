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30 вересня 2026, 12:45

СБУ затримала "крота" у лавах ЗСУ, який "зливав" бойові позиції свого підрозділу на Донеччині

30 вересня 2026, 12:45
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Фото: СБУ
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Військова контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Зрадником виявився кулеметник однієї з бригад безпілотних систем ЗСУ, який наводив ворожі обстріли на позиції свого з'єднання, що дислокується на Краматорському напрямку.

За даними розслідування, фігурант передавав ворогу дані про рух і бойові завдання роти, в якій проходив службу. Також він звітував про наслідки ударів по пунктах дислокації свого підрозділу на лінії фронту.

Співробітники СБУ викрили "крота" на початку шпигунської діяльності та затримали його "на гарячому" під час підготовки нового "звіту" для ФСБ.

За даними слідства, фігуранта росіяни завербували через Telegram-канал із пошуку знайомств. Погодившись на співпрацю з ворогом, зловмисник позначав геолокації українських військових на Google-картах і приховано їх фотографував. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами роботи на спецслужбу РФ.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Наразі він перебуває під вартою без права застави, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Крім того, триває розслідування щодо можливої додаткової кваліфікації дій фігуранта за статтею про державну зраду.

Нагадаємо, 17-річну мешканку Чернігівщини, яку СБУ викрила на роботі на російську воєнну розвідку, засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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