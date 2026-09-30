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Через бойові дії та російські обстріли енергетичної інфраструктури станом на ранок 30 вересня частково знеструмлені споживачі у деяких областях України

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Без світла залишились споживачі у Києві, а також у Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Харківській областях.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

Застосування обмежень електроенергії 17 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня РФ атакувала Україну протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, 188 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 18 локаціях.