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30 вересня 2026, 14:25

У ДТП на Черкащині загинув депутат міськради Харкова

30 вересня 2026, 14:25
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Фото: ДСНС
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Почесний громадянин Харкова та депутат міської ради Олександр Лобановський загинув 29 вересня

Про це повідомляє пресслужба міськради, передає RegioNews.

"Міський голова Ігор Терехов, міськрада та її виконавчий комітет висловлюють співчуття родині Почесного громадянина міста, директора з розвитку ТОВ "УКР-ТРЕЙД", депутата Харківської міськради Олександра Лобановського", – йдеться у дописі.

У міськраді повідомили, що депутат загинув 29 вересня, на 61-му році життя.

За інформацією харківського медіа "Об’єктив", Лобановський загинув у ДТП у Черкаській області. На трасі "Київ – Одеса" BMW зіткнувся із вантажівкою КамАЗ.

За інформацією ДСНС, внаслідок аварії загинули двоє людей та ще двоє отримали травми. Рятувальники деблокували тіла загиблих із розтрощеної автівки.

Нагадаємо, вранці 28 вересня на трасі на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП загинула жінка, двох постраждалих госпіталізували.

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