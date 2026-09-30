Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На Люстдорфській дорозі під час патрулювання району поліцейські виявили на проїжджій частині поряд із автомобілем Chevrolet тіло чоловіка, попередньо – водія цієї автівки, з вогнепальними пораненнями.

На місці патрульні затримали водія авто ЗАЗ "Таврія", який намагався втекти. З ним наразі проводять слідчі дії.

Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

Нагадаємо, слідчі повідомили 19-річному юнаку про підозру в умисному вбивстві 16-річного жителя Одеси. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.