В Одесі на Люстдорфській дорозі застрелили чоловіка
Подія сталася вранці 30 вересня в Київському районі Одеси
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На Люстдорфській дорозі під час патрулювання району поліцейські виявили на проїжджій частині поряд із автомобілем Chevrolet тіло чоловіка, попередньо – водія цієї автівки, з вогнепальними пораненнями.
На місці патрульні затримали водія авто ЗАЗ "Таврія", який намагався втекти. З ним наразі проводять слідчі дії.
Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.
Нагадаємо, слідчі повідомили 19-річному юнаку про підозру в умисному вбивстві 16-річного жителя Одеси. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.
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