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02 жовтня 2026, 23:55

Ведуча Леся Нікітюк розповіла, про що розмовляє з однорічним сином

02 жовтня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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Ведуча Леся Нікітюк відверто ділиться історіями про своє материнство. Її сину Оскару вже трохи більше за один рік

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Наразі ведуча із сином знаходиться на її рідній Хмельниччині, де живуть її батьки. Раніше вона казала, що там їй спокійніше. Зокрема, у порівнянні з ритмом столиці.

Ведуча іронічно розповіла, які розмови вона має з маленьким сином.

"Найпоширеніші фрази за день: "Кака", "не біжи туди", ну нашо ти йому хвоста крутиш", "скоро будем спатки", "не розкидай", "сам сам", "це табуретка, а не машина", - каже Леся.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповіла, на що витрачає гроші. Виявилось, є речі, на які вона взагалі не хоче витрачати великі суми.

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