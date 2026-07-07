Прикордонники показали, як рознесли російський танк
Українські військові продовжують нищити російську техніку на фронті. Прикордонники показали, як вони уразили дроном танк окупантів
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу бійців бригади "Сталевий кордон". Вони виконують бойові завдання на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
"Розрахункам вдалося ліквідувати одного окупанта, затрьохсотити двох, уразити танк, укриття, квадроцикл, два "Мавіки" та гармату", - кажуть військові.
Нагадаємо, раніше Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив відео з Костянтинівки Донецької області, яка перебуває під контролем Сил оборони України.
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