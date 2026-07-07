Танцював вальс сам: у Києві школяр після загибелі однокласниці відмовився шукати нову партнерку

The New York Times

У Києві дев'ятикласник виконав випускний вальс сам. Він відмовився шукати нову партнерку після того, як його однокласниця загинула внаслідок російської атаки

Про це повідомляє "Межа", передає RegioNews.

У столиці дев’ятикласник Єгор Голодрига виконав випускний вальс сам. Це сталось після того, як його 15-річна однокласниця Марія Польська загинула під час удару в столиці.

Кілька місяців вони готували випускний вальс. 14 травня внаслідок російської атаки Марія загинула разом із батьком та бабусею.

12 червня у ліцеї був випускний, але Єгор вирішив не шукати іншу партнерку. На екрані під час вальсу показували відео з репетицій, де він ще танцював з Марією.

Попередньо, РФ 14 травня вдарила по будинку в Києві ракетою Х-101. Внаслідок атаки загинули 24 людей, серед яких троє дітей. Ще 48 людей отримали травми різного ступеня тяжкості.