У Києві чоловік ґвалтував п'ятьох племінників
У Києві 34-річний чоловік отримав підозру. З'ясувалось, що він вчиняв насильство щодо своїх племінників
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, 34-річний чоловік жив разом зі своєю сестрою та її п'яться дітьми - трьома хлопчиками та дівчатами віком від 2 до 8 років. Вдома він вчиняв відносно дітей дії сексуального характеру. Тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.
"На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці з’ясовують, чи була мати дітей обізнана про можливі протиправні дії свого родича", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, що на Волині 52-річний чоловік отримав вирок. Він неодноразово ґвалтував 11-річну доньку.
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