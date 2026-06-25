10:41  25 червня
У ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах
08:21  25 червня
На Дністрі зникли четверо людей, серед них троє дітей: тривають пошуки
01:35  25 червня
Ведучий Олександр Педан відверто заговорив про кризу у шлюбі
UA | RU
UA | RU
Володимир Миленко Журналіст info@regionews.ua
25 червня 2026, 11:45

Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"

25 червня 2026, 11:45
Читайте также на русском языке
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
Фото: Facebook.com/425skala
Читайте также
на русском языке

Повномасштабна російсько-українська війна – це, крім усього іншого, ще і серйозна соціальна драбина для різноманітних медіаперсонажів. Багато українських блогерів зробили собі ім’я з нуля чи суттєво збільшили свою інформаційну капіталізацію, публікуючи текстовий чи фотовідеоконтент про те, що відбувається у російській армії. А відбуваються там справді жахливі (із загальнолюдської точки зору) речі. Побиття, знущання, катування, приниження – усім цим переповнений перш за все Telegram, де подібний контент може бути опублікований через фактичну відсутність цензури.

Та виявилося, що подібні речі відбуваються не тільки з того боку лінії бойового зіткнення. Видання "Бабель" розкрутило тему, про яку багато хто говорив непублічно – тему окремого 425-го штурмового полку "Скеля". Того самого, який називають "полком Сирського" і "м’ясним полком". Історія, описана журналістами, може мати довгострокові наслідки – причому не тільки для самого головнокомандувача ЗСУ, а і для персонажів на дещо вищих посадах.

Розслідування і реакція (та її відсутність)

Автори розслідування із промовистим заголовком "Штурмовий полк "Скеля" має бойові заслуги і добре забезпечення. А ще, кажуть очевидці, там катують і забивають людей на смерть" знайшли очевидців / свідків того, як у "Скелі" відбуваються фактично такі ж самі речі, як і показуються українськими блогерами у форматі "Подивіться, що там у москалів".

Сліди побоїв на обличчі мобілізованого Жикіна, який пішов у СЗЧ і опинився у полку "Скеля". Особисті архіви героїв / "Бабель"

Переказувати фабулу розслідування та факти, виявлені журналістками видання "Бабель", навряд чи варто. Значно важливіше поговорити про те, що було (і буде) далі. По-перше, уже є реакція командування полку. Реакція, з одного боку, досить-таки стримана і акуратна. З іншого – не обійшлося без класичних соцмережевих пересмикувань, на кшталт, наприклад, цього – "статтю "Бабеля" поширюють у тому числі особи, які в інформаційному просторі грають на користь росії, зокрема, блогери Олешко та Гнап". Звісна річ, прізвища тих, хто поширює статтю, жодним чином не впливає на достовірність описаного у тексті – але від спокуси замазати обвинувачення прізвищем "Олешко" у "Скелі" не втрималися.

Олександр Семенов, який втік із полку "Скеля". В січні 2026 року весь побитий прийшов у лікарню Кропивницького. Особисті архіви героїв / "Бабель"

По-друге, є реакція і правоохоронних структур. Державне бюро розслідувань заявило про початок досудового розслідування фактів, оприлюднених у розслідуванні ЗМІ. Відразу зазначимо, що силова структура, яка діє тільки після того, як інформація випливе у пресі – м’яко кажучи, не дуже якісна структура, її не для того фінансують, щоб моніторити сайти; але, принаймні, хоч зараз зайнялися, що вже не найгірший варіант.

Реакції самого головкома Сирського, який, як кажуть, є головним "дахом" "Скелі", поки що немає – хоч на його Telegram-каналі новини і заяви з’являються досить регулярно. Нічого не заявили і у Генштабі, на Facebook-сторінці якого відвертим сарказмом тепер виглядає новина триденної давнини з текстом про те, що "Війна змінює людину. Але є речі, які вона не здатна забрати – людяність, турботу та здатність помічати тих, хто потребує допомоги", та мімімішними фотографіями військових із котиками.

Хто постраждає внаслідок скандалу зі "Скелею"

Словом, історія тільки починає розкручуватися. Чого ж нам чекати хоча у проміжних підсумках? Можна припустити, що якихось надсерйозних (відповідних фактажу статті "Бабеля") наслідків для "Скелі" не буде. Можливо, його навіть не зачепить – скажімо, розформуванням. Та навіть і у такому випадку – найгіршому для командування – подібні структури так чи інакше продовжать своє існування.

А також продовжать існування інциденти, про які вам може розповісти будь-який мобілізований громадянин – як, скажімо, люди тікають із навчальних центрів, бо їм повідомляють, що невдовзі мають приїхати "покупц" саме зі "Скелі". "Покупці" – це термін ще з радянських часів, так називали представників тих чи інших підрозділів, які приїжджали в "учебки" за новобранцями. Порівняння з радянськими часами тут невипадкове, бо таке ставлення до військових є прямою відсилкою саме до тієї армії, в якій знущання і приниження були невід’ємною частиною. І, схоже, усе це не повертається – а повернулося.

Фото: Facebook.com/425skala

Тож авторитету головкому ця ситуація аж ніяк не додасть. Та проблеми через "Скелю" цілком можуть виникнути і у Верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського. І буде дуже дивно, якщо після війни, про завершення якої говорять усе частіше, опоненти не використають цю історію проти кандидата в президенти Зеленського. Це ж дуже зручна – і, що найважливіше, цілком реальна, а не вигадана чи притягнута за вуха – політична позиція для атаки. Тож можна припустити, що кейс "Скелі" рано чи пізно вдарить по чинному президенту. Та є в цій історії важливіший за політичні розбірки момент.

Це необхідність повного і незалежного розслідування. І покарання усіх винних та причетних до описаних журналістками Катериною Лихогляд і Катерини Коберник звірств. А ще – держава має віддати борг родинам загиблих / померлих у "Скелі". Бо це справді борг держави, борг, який повністю віддати, звісна річ, неможливо, але можна принаймні спробувати хоч якось його компенсувати. Втім, поки що особливого бажання з боку чинної влади не видно…

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розслідування армія журналісти скандал мобілізація Сирський Олександр Станіславович Зеленський Володимир знущання реакція бусифікація полк Скеля
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Росіяни завдали повторного удару по рятувальниках на Сумщині
25 червня 2026, 12:22
Зникла в морі: на Одещині припинили активні пошуки 10-річної дівчинки
25 червня 2026, 11:58
Викрав 12-річну дівчину, зґвалтував, вбив та обпалив тіло: у Полтаві засудили до довічного 59-річного педофіла
25 червня 2026, 11:39
Здавав координати артилерії та ППО: на Запоріжжі затримали російського агента
25 червня 2026, 11:22
До 3 100 грн до Дня Незалежності: хто отримає виплати
25 червня 2026, 10:57
Росіяни атакували дронами підприємство на Чернігівщині
25 червня 2026, 10:56
У ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах
25 червня 2026, 10:41
Без світла лівий берег Києва: застосовано аварійні відключення
25 червня 2026, 10:39
П’ять днів пошуків: у Києві на озері Редькине знайшли тіло 23-річного молодика
25 червня 2026, 10:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Всі блоги »