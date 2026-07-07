Спроба втечі не вдалася: у Деснянському районі патрульні затримали грабіжника

Фото: поліція Києва

У Деснянському районі Києва патрульні оперативно затримали чоловіка, якого підозрюють у пограбуванні перехожого

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

За даними патрульної поліції, потерпілий повідомив правоохоронцям, що невідомий вирвав у нього сумку з грошима та втік.

Отримавши прикмети нападника, інспектори розпочали пошуки. Під час обстеження прилеглої території вони помітили чоловіка, який відповідав опису заявника.

Побачивши поліцейських, підозрюваний намагався сховатися в маршрутному автобусі, однак втекти йому не вдалося. Правоохоронці затримали чоловіка із застосуванням кайданок відповідно до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію".

Для подальшого з'ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Нагадаємо, що суд у Дніпрі виніс вирок 25-річному місцевому жителю, який вчинив крадіжку в одному з навчальних закладів міста. За скоєний злочин чоловік проведе у місцях позбавлення волі найближчі 5 років.