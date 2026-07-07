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Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
07 липня 2026, 11:12

Вимоги Путіна як інструкція для перемоги України

07 липня 2026, 11:12
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Вже давно підмічено, що російські агресори живуть в паралельному світі, що самі створюють, а потім у нього ж і вірять
Вже давно підмічено, що російські агресори живуть в паралельному світі, що самі створюють, а потім у нього ж і вірять
Фотоколаж: ВВС
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Якщо вони виставляють якісь вимоги для закінчення війни – насамперед, думають у своїй парадигмі. Тому, насправді, можна знайти й ключові умови для закінчення війни, виходячи з логіки ворога.

Берете їх вимоги, "перевертаєте" стосовно цілей та дій України – й маєте ключові умови перемоги.

Першопричини війни з точки зору агресора:

  • недопущення членства України в НАТО. Відтак, потрібний чіткий сигнал і кроки в напрямі членства України в Організації Північноатлантичного договору і незворотності цього процесу;
  • недопущення інтеграції України з країнами Європейського Союзу. Відтак – членство в ЄС та рішучі кроки реформування в Україні для максимально швидкого процесу приєднання;
  • претензії на "історичні російські землі", включно з сакральними Севастополем і Кримом. Потрібно недопустити правових рішень щодо визнання незаконної анексії Криму; унеможливити його функціонування в якості "російського авіаносця, який не можна потопити", і зрештою показати очевидне: півострів не може існувати без зв’язку з континентальною частиною; АР Крим може успішно розвиватися лише в складі України і згодом – Євросоюзу.

Демілітаризація – примус України й партнерів знищити можливості України щодо самооборони через роззброєння, обмеження та так званий "постійний нейтралітет". Що потрібно робити? Позбавити російських завойовників наступальних можливостей:

  1. Знищення їх військ швидше, ніж вони їх можуть замістити.
  2. Встановити баланс в техніці.
  3. Отримати переваги за рахунок технологічних роботизованих систем із використанням штучного інтелекту.

Недопущення отримання Україною зброї стримування. Треба навпаки робити все, щоб створити "ракетний щит і меч". Очевидно, що без виробництва своїх систем і ракет-перехоплювачів та масштабування балістичних ракет середньої та меншої дальності тут точно не обійдешся…

Можете далі продовжувати це список (бо в них він постійно змінюється), перевертайте зеркально – це і буде формула перемоги.

Але в кінці російського списку все рівно буде: знищити нашу країну й народ України…

Тому формула остаточної перемоги в цьому екзистенційному протистоянні лише одна: знищення російського режиму, позбавлення російських експансіоністів бажання ще щось захоплювати і, якщо в них не буде змін – розпад цієї агресивної федерації. Це, якщо дивитися реалістично. Але сценарії, і часові рамки протистояння, і його інтенсивність, і позиція та роль світових акторів можуть бути різними.

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