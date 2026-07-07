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07 липня 2026, 12:30

На Миколаївщині чоловік заявив, що його місто належить РФ

07 липня 2026, 12:30
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Фото з відкритих джерел
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Інгульський районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України і виправдуванні військової агресії РФ. Виявилось, чоловік мріяв про "освобождєніє"

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2022 році чоловік спілкувався у проросійських групах у месенджері. Він писав такі повідомлення: "Надеюсь что РФ грохнет Варваровкий мост перед наступлением чтобы нацыки не збежали, все равно он обречён". Зокрема, він заявляв: "#Николаев А мы и есть Россия".

Українців, які виступають за незалежність та налаштовані проти агресора, він назвав "недогромадянами". Зокрема, чоловік зняв на телефон, як залізницею перевозять солдатів і військову техніку ЗСУ. І потім відправив це відео адміністратору проросійського Telegram-каналу.

На суді він визнав провину частково. За його словами, він зняв відео нібито випадково, і він не міг знати, що це військова техніка, через поганий зір. За словами дружини, вона була в шоці, коли дізналась про обвинувачення, тому що її родич є добровольцем ЗСУ.

Проте суд проаналізував докази та призначив чоловіку покарання у вигляді 8 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Харкові викрили 61-річного фаната РФ. У соцмережах він негативно висловлювався проти українських військових. Зокрема, він хвалив російського диктатора Путіна та мріяв про окупацію Києва.

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