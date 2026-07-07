На Рівненщині пітбуль покусав власника та сусідку: чоловік захищав її

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У селі Новосілки Дубенського району пітбуль напав на свого господаря та його сусідку. Обоє отримали численні травми й були госпіталізовані

Про інцидент повідомили у патрульній поліції Рівненської області, передає RegioNews.

Зазначається, що "у потерпілих були численні рвані рани рук. Патрульні надали їм домедичну допомогу та контролювали їхній стан до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

За словами старости села Новосілки Наталії Нагай, собака напав спочатку на сусідку власника, коли вона під час розмови жестикулювала руками. Господар кинувся захищати жінку та зазнав значно тяжчих травм.

"Сусідка махала руками – і той пітбуль раптом її вкусив за передпліччя. У власника руки покусані по лікті, а також покусані ноги. Він зараз у Луцьку в лікарні: його прооперували й зашили рани. Сусідка лікується вдома, її травми не такі серйозні. Вона приходить у ФАП, де їй обробляють рани. Найбільше постраждав власник, адже він рятував сусідку", – розповіла "Суспільному" староста.

Наразі пітбуль перебуває у закритому вольєрі на території домоволодіння власника. Спочатку були припущення, що тварина може бути хвора на сказ, однак ознак цього захворювання не виявили.

За інформацією старости, собака живе у господаря близько десяти років – він виростив його з цуценяти. Що саме спровокувало раптову агресію тварини, невідомо.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині службові собаки покусали двох братів та власника. Двоє братів, 11 та 13 років, проходили повз підприємство, коли німецька вівчарка та ротвейлер перестрибнули огорожу й накинулися на них.