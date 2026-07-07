У Києві під час розбору завалів після обстрілу ДСНСники врятували кота
У Києві під час ліквідації наслідків російського обстрілу надзвичайники врятували кота, який залишився у пошкодженій квартирі
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
Як повідомили в ДСНС, рятувальники допомагали мешканцям забрати з оселі найнеобхідніші речі, коли помітили наляканого сірого кота, що ховався серед руйнувань.
Фахівці обережно спустили тварину з небезпечної квартири та передали її власникам.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили, що для рятувальників важливе кожне життя, а подібні історії навіть під час війни нагадують, що серед трагедій завжди залишається місце для людяності та добра.
Нагадаємо, в ніч на 6 липня Росія випустила по Україні 68 ракет і 351 дрон, головна ціль – Київ.
У столиці 7 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Приспущені державні прапори на всіх комунальних будівлях. Крім того, заборонені будь-які розважальні заходи.